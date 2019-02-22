Назарбаев распорядился убрать надписи на русском с казахстанских денег

Новая Концепция дизайна банкнот и монет национальной валюты Казахстана не допускает использования на них русскоязычных надписей. Подписанный Нурсултаном Назарбаевым документ размещен в Информационно-правовой системе нормативных актов Республики.

В настоящее время надписи на банкнотах дублируются. Как правило, с лицевой стороны информация напечатана на казахском, а с оборотной — на русском языке.

На самых ранних банкнотах Казахстана 1993 года выпуска надписи были только на казахском, в 2006-2011 годах эти купюры были изъяты из обращения. С 1999 года национальная валюта печатается на двух языках.

Надписи на монетах в стране с 1993 года до настоящего времени чеканятся только на казахском.

Новые правила подразумевают применение надписей не на казахском языке только на коллекционных и инвестиционных монетах.

До 1993 года Казахстан использовал в качестве платежного средства рубль, а собственную валюту ввел позднее, чем большинство постсоветских республик.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Таможенном союзе обсуждается идея создания единой валюты — алтын

Источник фото: Национальный банк Казахстана

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