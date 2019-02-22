СМИ: президент Молдавии получил "анонимку" с предупреждением о подготовке покушения

СМИ Молдовы сообщили о письме, которое получил президент страны Игорь Додон от анонима. В письме говорится, что лидер демократической партии молдавского парламента Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов.

Источник объясняет это желанием Плахотюнка изменить перевес сил в парламенте в пользу демократов. Корреспондент ТАСС сделал соответствующий запрос в администрацию Игоря Додона относительно подлинности письма. В администрации заверили, что письмо "настоящее", однако комментировать его отказались.

Автор письма сообщил, что исполнителем должен стать "человек из криминального мира". В письме также говорится о том, что в охране и окружении Игоря Додона есть очень много людей Плахотнюка. По мнению источника, публичная публикация письма может остановить главу демократической партии.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала расширенный материал, в котором рассматривала, как сделать из Владимира Плахотнюка друга Российской Федерации.

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