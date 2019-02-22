СМИ: президент Молдавии получил "анонимку" с предупреждением о подготовке покушения

СМИ Молдовы сообщили о письме, которое получил президент страны Игорь Додон от анонима. В письме говорится, что лидер демократической партии молдавского парламента Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов.
Источник объясняет это желанием Плахотюнка изменить перевес сил в парламенте в пользу демократов. Корреспондент ТАСС сделал соответствующий запрос в администрацию Игоря Додона относительно подлинности письма. В администрации заверили, что письмо "настоящее", однако комментировать его отказались.
Автор письма сообщил, что исполнителем должен стать "человек из криминального мира". В письме также говорится о том, что в охране и окружении Игоря Додона есть очень много людей Плахотнюка. По мнению источника, публичная публикация письма может остановить главу демократической партии.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала расширенный материал, в котором рассматривала, как сделать из Владимира Плахотнюка друга Российской Федерации.
Читайте также:
Если Плахотнюк — России враг, то как сделать его другом?
Додон не даст отозвать посла Молдавии из России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
При вращении башни танка со стволом, опущенном к горизонту, боевая машина якобы начнет рушить сама себя.
Владимир Путин обратился с посланием, уже названным народно-ракетным. Мы выделили самые главные темы послания президента.
Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников
Польша вступила в жесткий конфликт с Израилем из-за обвинений в природном антисемитизме и коллаборационизме. Но ведь Варшаве очень просто понять израильтян.