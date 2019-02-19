Китайская пресса раскритиковала Меркель за приглашение Пекина в ДРСМД.

Газета Global Times, издаваемая Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, назвала "пустым звуком" предложение Ангелы Меркель китайскому руководству принять участие в переговорах по сокращению вооружений.
Канцлер Германии считает, что представители США, Евросоюза, Россия и Китая должны вместе обсудить ситуацию, сложившуюся после приостановки действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С такой инициативой она выступила на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля. В Пекине это предложение сочли поспешным.
— Своими словам она демонстрирует неуважение к интересам и пожеланиям Китая и по сути потакает безответственной инициативе Вашингтона покинуть ДРСМД, — пишет Global Times.
Комментируя выступление Меркель, член Политбюро Компартии Китая Ян Цзечи выступил против расширения числа участников ДРСМД. По мнению китайского руководства, ядерный арсенал страны пока несопоставим с американским, поэтому обсуждать его ограничение неуместно.
Кроме того, Global Times упрекнула некоторых лидеров стран ЕС в некомпетентности.
— Многие европейские страны никогда не смогут понять те угрозы для безопасности и ту необходимость в усилении национальной обороны, которые испытывают другие регионы, — считает издание.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать на Мюнхенскую конференцию, ссылаясь на важные переговоры с Владимиром Путиным.
Источник фото: flickr.com
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