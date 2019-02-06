В Вашингтоне назвали ракетный арсенал Китая "соответствующим ДРСМД"

Ракетный потенциал Китая не является причиной выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку не выходит за его рамки, сообщила в ходе брифинга заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.
"Решение по ДРСМД принято из-за России и ее невыполнения договора. У Китая есть приличный арсенал, но он соответствует ДРСМД", - отметила представитель Вашингтона.
Напомним, что Китай никогда не состоял в ДРСМД и не имеет никакой ограничений в разработке ракет средней дальности полета. Однако президент США, выступая во вторник, 5 февраля, перед Сенатом отметил, что допускает возможность заключения аналогичного соглашения по контролю над вооружением и с Китаем. Позднее, сенатор Кристофер Кунс заявил, что Штаты покинули Договор по причине того, что соглашение не распространялось на Китай.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, сумеют ли Соединенные Штаты выиграть новую гонку вооружений, которую семи же и затеяли. Также "Правда.Ру" сообщала о словах европейского дипломата из НАТО, назвавшего главной угрозой распада ДРСМД увеличение риска случайного ядерного конфликта.
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