Лукашенко отказался ехать на Мюнхенскую конференцию из-за переговоров с Путиным.

Российско-белорусские переговоры в Сочи не позволят Александру Лукашенко приехать 15 февраля на международную конференцию по безопасности в Мюнхене. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что визит президента в Мюнхен готовился, но его пришлось отменить "из-за временных накладок".
Оргкомитет конференции рассчитывал на участие Лукашенко 16 февраля в панельной дискуссии "Отношения Восток-Запад" с президентами Украины и Азербайджана, премьер-министром Грузии и генсеком ОБСЕ. Но вместо президента республику на мероприятии будет представлять ее посол в Германии Денис Сидоренко.
В России Александр Лукашенко находится с 13 февраля. За это время он успел пообещать россиянам отправлять из Белоруссии много хорошей водки и качественной закуски и покататься с Владимиром Путиным на горных лыжах. Кроме того, лидеры России и Белоруссии намереваются в эти дни сыграть в хоккей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что белорусский лидер принял участие в освобождении Алекса Лесли и Насти Рыбки из российского СИЗО.
Источник фото: kremlin.ru
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