Почему американцы боятся русских девушек

Российский блогер в своем канале "#делайчёхочешь" на платформе "Дзен" рассказал, чем русские девушки отпугивают американцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Портрет девушки

Американцы жалуются на схожесть девушек из СНГ и России с клонированными Барби.

Русские девушки часто используют яркий макияж, увеличивают губы, грудь и наращивают ногти, ресницы и волосы.

Американцы пугаются таких девушек, думая о стоимости ухода за их внешностью. Американские мужчины предпочитают неряшливых и неухоженных женщин, не использующих макияж.

В то же время американские сайты знакомств предлагают анкеты женщин с непривлекательной внешностью, что отталкивает американских мужчин. Американские парни часто ищут более дешевые варианты невест в Латинской Америке и на Филиппинах.

Русские принцессы избегают интереса со стороны подобных американских "принцев", но менее удачливые девушки теряют себя и свой внешний вид, иммигрируя в США.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.