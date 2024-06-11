Коровий туризм в Африке: новый тренд привлекает путешественников со всего мира

В Африке набирает популярность коровий туризм

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Африке возник новый и необычный вид туризма — коровий туризм. Идея принадлежит предприимчивому африканцу по имени Нгабо, который решил придать сельскому туризму свежий импульс. Началось все с публикации фотографий коров в социальных сетях, что вызвало интерес у множества путешественников. В результате проект под названием Ibere rya Bigogwe стал ежедневно привлекать многочисленных туристов.

Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0

В рамках этого тура туристы могут участвовать в различных мероприятиях, связанных с коровами: учиться доить, узнавать об истории коров в Руанде и даже пробовать свежее молоко прямо от коровы. Эти активности способствуют созданию рабочих мест для местных жителей, продвигая их традиционные ремесла и услуги.

Нгабо намерен расширять свой бизнес, находя инвесторов и строя отели для туристов. В настоящее время его проект привлекает около 20-30 туристов в день в разгар сезона. Коровий туризм становится все более популярным и представляет собой отличный способ познакомиться с культурой и жизнью Африки.