Рост цен на детские лагеря: решение от SportZania для экономии семейного бюджета

Цены на детские лагеря в России продолжают расти

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на детские лагеря в России продолжают расти, однако компания SportZania предлагает инновационную программу "Лагерь на миллион", которая помогает существенно сократить расходы для семей, регулярно отправляющих своих детей в такие учреждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Friendsworldclub is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам экспертов компании, рост цен на детские лагеря обусловлен увеличением стоимости проживания и питания, а также повышением заработной платы сотрудников. Большинство родителей (56,6%) считают допустимой стоимость до 50 000 рублей за неделю в лагере. При этом 28,1% готовы платить от 50 до 75 тысяч рублей, а 8% — свыше 100 тысяч рублей.

SportZania разработала специальную абонементную программу, позволяющую семьям экономить на поездках в лагеря. Годовой безлимитный абонемент можно использовать для одного ребенка на любые корпоративные поездки в неограниченном количестве.