Рост цен на детские лагеря: решение от SportZania для экономии семейного бюджета

Цены на детские лагеря в России продолжают расти, однако компания SportZania предлагает инновационную программу "Лагерь на миллион", которая помогает существенно сократить расходы для семей, регулярно отправляющих своих детей в такие учреждения.
По словам экспертов компании, рост цен на детские лагеря обусловлен увеличением стоимости проживания и питания, а также повышением заработной платы сотрудников. Большинство родителей (56,6%) считают допустимой стоимость до 50 000 рублей за неделю в лагере. При этом 28,1% готовы платить от 50 до 75 тысяч рублей, а 8% — свыше 100 тысяч рублей.
SportZania разработала специальную абонементную программу, позволяющую семьям экономить на поездках в лагеря. Годовой безлимитный абонемент можно использовать для одного ребенка на любые корпоративные поездки в неограниченном количестве.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?