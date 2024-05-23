Антимонопольная служба в деле: ФАС требует сделать авиабилеты доступнее для россиян

ФАС призывает авиакомпании сделать билеты более доступными для россиян

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала ведущие российские авиакомпании пересмотреть свою ценовую политику на авиабилеты, чтобы сделать их более доступными для населения. Это решение было принято после значительного роста стоимости билетов эконом-класса: в феврале 2023 года цены выросли на 42% по сравнению с прошлым годом, достигнув 7 244 рублей, а в марте — еще на 23%, до 7 345 рублей.

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным Росстата, резкое увеличение цен вызвало обеспокоенность среди некоторых парламентариев, которые обратились в ФАС с просьбой проверить соблюдение авиакомпаниями антимонопольного законодательства. Глава ФАС Максим Шаскольский отметил, что на некоторых направлениях отсутствует конкуренция между авиакомпаниями, что позволяет им самостоятельно устанавливать цены.

Для решения этой проблемы ФАС предложила авиакомпаниям разработать коммерческую политику, включающую правила установления начальных цен на авиабилеты и правила отклонения от них. Кроме того, ведомство считает необходимым ввести механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе в периоды высокого спроса. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности ценообразования и повышение доступности авиаперевозок для всех категорий граждан.