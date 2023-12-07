Цены на Новый год: стоимость отдыха в российских отелях поразила туристов

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты туристической индустрии провели анализ и выяснили, что российским отдыхающим придется выложить значительные суммы за проживание в отелях страны на новогодние каникулы.

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По данным экспертов, стоимость номеров в российских гостиницах выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

Например, для комфортного отдыха в Подмосковье потребуется от 60 до 90 тысяч рублей.

Туристы выбирают между президентскими и люкс апартаментами, а Дагестан предлагает наиболее выгодные цены, начиная от пяти тысяч рублей за ночь.