Цены на Новый год: стоимость отдыха в российских отелях поразила туристов

Специалисты туристической индустрии провели анализ и выяснили, что российским отдыхающим придется выложить значительные суммы за проживание в отелях страны на новогодние каникулы.
По данным экспертов, стоимость номеров в российских гостиницах выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.
Например, для комфортного отдыха в Подмосковье потребуется от 60 до 90 тысяч рублей.
Туристы выбирают между президентскими и люкс апартаментами, а Дагестан предлагает наиболее выгодные цены, начиная от пяти тысяч рублей за ночь.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.