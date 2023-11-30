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В отпуск в Северную Корею: правительства России и КНДР работают над увеличением взаимного туристического потока

2:34
Туризм

Отдых в Северной Корее вполне может стать для россиян альтернативой другим странам, говорит политолог-кореевед Александр Жебин.

В отпуск в Северную Корею: правительства России и КНДР работают над увеличением взаимного туристического потока
Фото: "Таиланд, Краби, март 2013 - panoramio" by Roma Neus is licensed under CC BY 3.0.

"КНДР располагает замечательными пляжами на побережье Японского моря, там нетронутая природа, чистый песок, хороший заход в море. Строится большой туристический комплекс города Вонсан. Есть горнолыжные курорты Масикрён, горячие и минеральные источники на восточном побережье. Самый юг восточного побережья- знаменитые горы Кымгансан, очень красивые, известные во всем мире. На севере гора Пэктусан — самая высокая точка Кореи, считается священным местом для корейцев, откуда, согласно мифам, пошла корейская нация. Это вполне туристическая страна, которая была незаслуженно забыта нами", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

Туристическая сфера, по словам Жебина, в Северной Корее ещё только развивается.

"Отели есть, но их явно мало. Надо поработать над инфраструктурой. Она требует, безусловно, расширения, улучшения, обеспечения более устойчивого снабжения электроэнергией и другими коммунальными службами", — перечисляет особенности потенциального туристического направления кореевед.

Не секрет, что Северная Корея довольно закрытая страна, о ней мало информации во всемирной информационной повестке. Чаще всего КНДР отдаёт предпочтение организованным туристам, а не одиночкам.

"Безусловно, каждая страна имеет свою специфику. Где-то ограничивают употребление алкогольных напитков, где-то есть определенные ограничения на одежду, на внешний вид. В Корее тоже есть свои ограничения. Как правило, корейцы предпочитают, чтобы туристы передвигались по стране группами. Но были и индивидуальные туристы, причем, из западных стран. Они путешествовали с сопровождающими гидами — это обязательный компонент туристического обслуживания. В Корее отсутствует преступность против иностранцев. Вызвано тем, что такая длительная изоляция страны. Это гарантирует в какой-то степени безопасность. Есть определенные маршруты для туристов", — делится особенностями отдыха в КНДР политолог.

По сообщениям Минприроды России, и наша страна, и Северная Корея сейчас работают над запуском прямого авиасообщения и мерами по увеличению туристического потока.

Северная Корея - 71 год истории на карте
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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