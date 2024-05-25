Наслаждаемся спа и худеем: правда ли, что антицеллюлитный массаж реально помогает от лишних килограммов?

Антицеллюлитный массаж: вперед к телу мечты

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Антицеллюлитный массаж — один из самых эффективных способов убрать целлюлит.

10 популярных процедур против целлюлита: ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ?

Благодаря этим методикам улучшается обмен веществ, восстанавливается кровообращение, организм очищается от шлаков и токсинов, улучшается состояние кожи, удаляются жировые отложения, исчезает эффект "апельсиновой корки".

Одним из самых эффективных средств в борьбе с целлюлитом является LPG-массаж.

Во время процедуры расщепляется подкожно-жировая клетчатка, улучшается состояние кожи и лимфоток, усиливается кровообращение.

Эффект жиросжигания может сохраняться еще до 6 часов после процедуры.

Некоторые люди могут увидеть заметные результаты после 3-4 процедур, а другим может потребоваться 8-10 антицеллюлитных массажей, чтобы увидеть хотя бы положительный эффект.