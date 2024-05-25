Наслаждаемся спа и худеем: правда ли, что антицеллюлитный массаж реально помогает от лишних килограммов?

Антицеллюлитный массаж — один из самых эффективных способов убрать целлюлит.
Благодаря этим методикам улучшается обмен веществ, восстанавливается кровообращение, организм очищается от шлаков и токсинов, улучшается состояние кожи, удаляются жировые отложения, исчезает эффект "апельсиновой корки".
Одним из самых эффективных средств в борьбе с целлюлитом является LPG-массаж.
Во время процедуры расщепляется подкожно-жировая клетчатка, улучшается состояние кожи и лимфоток, усиливается кровообращение.
Эффект жиросжигания может сохраняться еще до 6 часов после процедуры.
Некоторые люди могут увидеть заметные результаты после 3-4 процедур, а другим может потребоваться 8-10 антицеллюлитных массажей, чтобы увидеть хотя бы положительный эффект.
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