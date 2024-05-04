Несколько упражнений, которые помогут вам укрепить мышцы спины не используя штангу для подтягивания

Подтягивания уже давно стали обычным упражнением для людей, стремящихся укрепить свои широчайшие мышцы спины. Эти широкие плоские мышцы расположены вдоль нижней и средней части спины и помогают двигать и стабилизировать плечи. Однако не у всех дома есть штанга для подтягивания. К счастью, вы все еще можете укрепить свои мышцы лат с помощью множества различных и удобных техник упражнений.
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Отжимания.
Отжимания способствуют углублению лопатки, что является еще одним важным действием широчайшей мышцы спины.
Сядьте на стул и крепко положите обе руки по бокам под плечи.
Опуститесь на стул и оторвите от него туловище, одновременно опуская лопатки вниз.
Задержитесь в этом положении на 5 — 10 секунд, а затем снова опустите тело вниз.
Пики.
В этом сложном упражнении латы играют важную роль в стабилизации плеч при нестабильности мяча для упражнений.
Начните в положении планки, положив руки под плечи, а ноги поставив на мяч для упражнений.
Держа руки и ноги вытянутыми, прогнитесь в бедрах, поднимая ягодицы в воздух в виде перевернутой буквы "V".
Ваш позвоночник должен оставаться прямым, а мышцы живота должны быть задействованы на всем протяжении.
Оставайтесь в этом положении 5 — 10 секунд, а затем вернитесь в исходное положение.
Сопротивление внутреннему вращению.
В этом упражнении используется бандаж, который создает нагрузку на плечо во время его внутреннего вращения.
Встаньте рядом с дверью так, чтобы правое плечо было ближе к ней.
Закрепите один конец эспандера на двери, а другой возьмите в правую руку.
Согнув локоть под углом 90 градусов и прижав его к боку, поверните предплечье от двери к животу, создавая натяжение бандажа.
Задержитесь в этом положении на 1 — 2 секунды, а затем вернитесь в исходное положение.
После подхода повторите упражнение другой рукой.
Пожимание плечами.
Это упражнение — эффективный способ задействовать широчайшие мышцы спины, а также трапециевидные и подлопаточные мышцы.
Встаньте так, чтобы середина полосы сопротивления находилась под вашими ногами, которые находятся примерно на ширине плеч.
Держа по одному концу перекладины в каждой руке, поднимите плечи к потолку.
Затем отведите их назад и медленно верните в расслабленное положение.
Отжимания плюс.
В этом упражнении для отжимания используется вес вашего тела для активизации широчайших мышц спины.
Примите положение отжимания, расположив руки сразу за плечами на уровне груди.
Начните с того, что согните руки в локтях и медленно опустите грудь к полу.
Когда вы окажетесь в нескольких дюймах от земли, снова выпрямите локти и снова поднимите туловище вверх.
Выполняя это, завершите отжимание в верхней части движения, округлив верхнюю часть спины и выдвинув лопатки вперед на секунду или две, прежде чем вернуться в исходное положение.
Подтягивания на эспандере.
Подтягивания прорабатывают мышцы лат, заставляя их отводить плечи назад и ближе к телу, преодолевая сопротивление бандажа.
Завяжите узел посередине полосы сопротивления и закрепите ее в верхней части двери.
С поднятыми руками над головой и разведенными в локтях возьмитесь за один конец ленты в каждой руке.
Затем согните локти, потянув ленту вниз и назад к бокам.
Выполняя это, сведите лопатки вместе.
После 1 — 2 секундного удержания ослабьте натяжение бандажа.