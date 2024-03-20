Евгения Медведева уверена, что вряд ли кто-то сможет дорасти до уровня Василия Уткина

Двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева выразила свои соболезнования родным и близким российского комментатора и блогера Василия Уткина, который скончался на 53-м году жизни 19 марта.
Медведева отметила, что познакомилась с Василием Уткиным недавно на совместном проекте, и она поняла, какой большой и значимой личностью он был в мире спортивного комментирования. Спортсменка восхитилась его лексикой, быстрым умом, широкими знаниями и чувством юмора.
Медведева признала, что такой уровень профессионализма и талант позволяют Уткину оставаться вне конкуренции.
"Когда я только начинала комментировать, моё окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы именно Василия. Словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня", — сказала Медведева в разговоре с РИА Новости.
Смерть Василия Уткина пришла великой потерей для спортивного сообщества. Медведева выразила глубокие соболезнования его близким и друзьям. Она также выразила сожаление о том, что такие яркие и одаренные личности уходят из жизни настолько рано. Официальная причина смерти Василия Уткина пока неизвестна, но некоторые источники указывают на возможность отрыва тромба. Эта потеря напоминает о хрупкости и непредсказуемости жизни, и Медведева призывает ценить каждый момент с любимыми и уважать их достижения. Светлая память Василию Уткину, который оставил неизгладимый след в мире спортивного комментирования.
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