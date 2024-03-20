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Земфира*, Баста и Виторган высказались о кончине спортивного комментатора Уткина: Прощай, легенда

Звёзды высказались о смерти спортивного комментатора Василия Уткина

1:02
Шоу-бизнес

Знаменитости отреагировали на новость о смерти спортивного комментатора Василия Уткина.

Звёзды высказались о смерти спортивного комментатора Василия Уткина
Фото: ВК-аккаунт Василия Уткина

Звёзды в Инстаграм** активно комментируют кончину Василия Уткина.

От трагического известия не остался в стороне Максим Виторган.

"Вася, Васенька... Такой остроумный, эрудированный, смешной и грустный… Такой трогательный… Такой бесконечно интересный… Дорогой мой дружочек… Светлая тебе память", — написал актёр в своём микроблоге под фото с Уткиным.

Певица Земфира* тоже высказалась об Уткине.

"Лучший, ушла юность", — написала звезда.

Оставил пост о печальной новости и рэпер Баста.

"Не стало Василия Уткина, легендарного человека для нашего футбола. Соболезнования друзьям и близким. Прощай, легенда… Вечная память", — написал музыкант в социальных сетях.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Каким запомнился Василий Уткин
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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