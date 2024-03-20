Земфира*, Баста и Виторган высказались о кончине спортивного комментатора Уткина: Прощай, легенда

Знаменитости отреагировали на новость о смерти спортивного комментатора Василия Уткина.
Звёзды в Инстаграм** активно комментируют кончину Василия Уткина.
От трагического известия не остался в стороне Максим Виторган.
"Вася, Васенька... Такой остроумный, эрудированный, смешной и грустный… Такой трогательный… Такой бесконечно интересный… Дорогой мой дружочек… Светлая тебе память", — написал актёр в своём микроблоге под фото с Уткиным.
Певица Земфира* тоже высказалась об Уткине.
"Лучший, ушла юность", — написала звезда.
Оставил пост о печальной новости и рэпер Баста.
"Не стало Василия Уткина, легендарного человека для нашего футбола. Соболезнования друзьям и близким. Прощай, легенда… Вечная память", — написал музыкант в социальных сетях.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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