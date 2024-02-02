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в допинг-пробе Валиевой был выявлен разрешённый препарат с анаболическим действием

Yle: в допинг-пробе Валиевой был обнаружен разрешённый препарат, обладающий анаболическим эффектом

1:03
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на 4 года Спортивным арбитражным судом (CAS) после положительной допинг-пробы на препарат триметазидин с анаболическим эффектом.

Yle: в допинг-пробе Валиевой был обнаружен разрешённый препарат, обладающий анаболическим эффектом
Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

Дисквалификация Валиевой начинается с 25 декабря 2021 года, а её результаты с этой даты были аннулированы.

Выяснилось, что в допинг-пробе Валиевой, проведённой во время Олимпийских игр-2022 в Пекине, были обнаружены не только запрещённый триметазидин, но и два разрешённых препарата — гипоксен и L-карнитин, которые были найдены в её организме, по информации The New York Times.

Финская телерадиокомпания Yle сообщила, что в пробе российской фигуристки также был обнаружен ещё один препарат с анаболическим эффектом, который в настоящее время не входит в список запрещённых веществ.

На данный момент, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает вопрос о включении этого препарата в список запрещённых веществ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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