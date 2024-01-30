Губерниев о дисквалификации Валиевой: "К сожалению, мы лишний раз наступили на грабли"

Комментатор Губерниев усомнился в правильности действий дисквалифицированной Валиевой и её команды

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, высказал своё мнение об отнятии золотых медалей у российской сборной за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине из-за дисквалификации Камилы Валиевой на фоне антидопингового разбирательства.

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Губерниев отметил, что несмотря на решение о лишении золотых медалей, для него эта медаль останется российской. Он также считает, что в будущем следует обратить большее внимание на более тщательное соблюдение антидопинговых правил, чтобы избежать подобных ситуаций.

Он признал, что решение о лишении медалей является жестким и несправедливым. Губерниев также отметил, что Валиева и ее команда допустили ошибки и не все было корректно сделано после случившегося.

"К сожалению, мы лишний раз наступили на грабли. Понятно, что решение жёсткое, тяжёлое и несправедливое. Но давайте отмотаем назад — а всё ли правильно сделала Камила Валиева и её команда? Всё ли они предусмотрели? Не всё, к сожалению", — сказал Губерниев в беседе с "Чемпионатом".

Несмотря на это, он выразил свою поддержку Валиевой, отметив её талант и возможности в мире шоу-бизнеса. Губерниев напомнил, что в фигуристов всегда остаётся возможность выступать в ледовых шоу.

Комментатор подчеркнул важность этой ситуации как урока, напомнив, что в спорте требуется максимальная ответственность и внимательность к каждой детали.

"Эта история должна лишний раз нас научить, что мелочей не бывает. Если ты прокалываешься и совершаешь ошибку, то нужны железобетонные доводы", — добавил Губерниев.