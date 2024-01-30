Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канадские ученые собрали артефакты с затонувшего в 1845 году корабля
6 копеечных шагов к безупречно чистому и сверкающему унитазу: подруги обзавидуются
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Врачи США назвали помидорную диету полезной для кишечника
Кошачьи позы: почему вытягивание на спине является особенным знаком счастья питомца
Бьюти-вердикт: какой получилась первая косметика Абрау-Дюрсо и есть ли в ее составе шампанское
Жульен в "ракушках" — интересное блюдо на ужин
Зелень придает аромат любому супу: опытные хозяйки знают, как ее правильно добавлять в первое
Автоэксперт Рузанов назвал детали автомобиля, которые больше всего страдают в морозы
Губерниев о дисквалификации Валиевой: "К сожалению, мы лишний раз наступили на грабли"

Комментатор Губерниев усомнился в правильности действий дисквалифицированной Валиевой и её команды

1:39
Спорт

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, высказал своё мнение об отнятии золотых медалей у российской сборной за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине из-за дисквалификации Камилы Валиевой на фоне антидопингового разбирательства.

Комментатор Губерниев усомнился в правильности действий дисквалифицированной Валиевой и её команды
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Губерниев отметил, что несмотря на решение о лишении золотых медалей, для него эта медаль останется российской. Он также считает, что в будущем следует обратить большее внимание на более тщательное соблюдение антидопинговых правил, чтобы избежать подобных ситуаций.

Он признал, что решение о лишении медалей является жестким и несправедливым. Губерниев также отметил, что Валиева и ее команда допустили ошибки и не все было корректно сделано после случившегося.

"К сожалению, мы лишний раз наступили на грабли. Понятно, что решение жёсткое, тяжёлое и несправедливое. Но давайте отмотаем назад — а всё ли правильно сделала Камила Валиева и её команда? Всё ли они предусмотрели? Не всё, к сожалению", — сказал Губерниев в беседе с "Чемпионатом".

Несмотря на это, он выразил свою поддержку Валиевой, отметив её талант и возможности в мире шоу-бизнеса. Губерниев напомнил, что в фигуристов всегда остаётся возможность выступать в ледовых шоу.

Комментатор подчеркнул важность этой ситуации как урока, напомнив, что в спорте требуется максимальная ответственность и внимательность к каждой детали.

"Эта история должна лишний раз нас научить, что мелочей не бывает. Если ты прокалываешься и совершаешь ошибку, то нужны железобетонные доводы", — добавил Губерниев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Последние материалы
Кошачьи позы: почему вытягивание на спине является особенным знаком счастья питомца
Бьюти-вердикт: какой получилась первая косметика Абрау-Дюрсо и есть ли в ее составе шампанское
Жульен в "ракушках" — интересное блюдо на ужин
Зелень придает аромат любому супу: опытные хозяйки знают, как ее правильно добавлять в первое
Комментатор Губерниев усомнился в правильности действий дисквалифицированной Валиевой и её команды
Автоэксперт Рузанов назвал детали автомобиля, которые больше всего страдают в морозы
Названы способы получения налоговый вычет за покупку жилья
Шиномонтажник объяснил, почему глупо владеть двумя комплектами резины на литых дисках
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв
Ученые обнаружили опасный химикат в туалетной бумаге разных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников