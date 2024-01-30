Тренер Абашкин назвал причину, по которой Медведев проиграл в финале AO-2024

Тренер Абашкин о поражении Медведева на AO-2024: устал гораздо больше Синнера

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин сделал анализ финального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года, в котором россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от итальянского игрока Янника Синнера.

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Абашкин отметил, что усталость стала основной причиной соперником на протяжении всего поединка.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что поединок с Янником Синнером не был самым долгим в истории тенниса, недавние напряжённые длительные матчи Медведева не лучшим образом сказались на его выступлении в финале Australian Open 2024.

Абашкин подчеркнул, что за последние соревнования Медведев провел на корте более 24 часов, что является значительной физической нагрузкой для организма. В результате, Медведев устал больше, чем его соперник, Янник Синнер, что сказалось на результате финального матча.

"В общей сложности Даниил провел более 24 часов на кортах, это значимая нагрузка для организма. Он устал гораздо больше Синнера, что и сказалось на результате", — сказал Абашкин, слова которого приводит Газета.Ru.

В ходе поединка Медведев выиграл первые два сета, однако Синнер сумел в конечном итоге одержать победу, выиграв оставшиеся три сета. Итоговый счет матча составил 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.