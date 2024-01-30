Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минцифры РФ: доступ к Интернету восстановят в ближайшее время
The Lancet: ученые выявили наиболее смертоносный день недели
Автоэксперт Рузанов нашел легкие способы открыть примерзшую дверь автомобиля
Скончался экс-музыкант "Машины времени" Юрий Ильченко
Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота
Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит
Торт из печенья "Нежное наслаждение" — потрясающий десерт к чаю
В России "сломался" интернет: не открываются сотни сайтов и сервисов
Россиян научили, как сэкономить на отоплении в квартире
Тренер Абашкин назвал причину, по которой Медведев проиграл в финале AO-2024

Тренер Абашкин о поражении Медведева на AO-2024: устал гораздо больше Синнера

1:29
Спорт

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин сделал анализ финального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года, в котором россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от итальянского игрока Янника Синнера.

Тренер Абашкин о поражении Медведева на AO-2024: устал гораздо больше Синнера
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Абашкин отметил, что усталость стала основной причиной соперником на протяжении всего поединка.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что поединок с Янником Синнером не был самым долгим в истории тенниса, недавние напряжённые длительные матчи Медведева не лучшим образом сказались на его выступлении в финале Australian Open 2024.

Абашкин подчеркнул, что за последние соревнования Медведев провел на корте более 24 часов, что является значительной физической нагрузкой для организма. В результате, Медведев устал больше, чем его соперник, Янник Синнер, что сказалось на результате финального матча.

"В общей сложности Даниил провел более 24 часов на кортах, это значимая нагрузка для организма. Он устал гораздо больше Синнера, что и сказалось на результате", — сказал Абашкин, слова которого приводит Газета.Ru.

В ходе поединка Медведев выиграл первые два сета, однако Синнер сумел в конечном итоге одержать победу, выиграв оставшиеся три сета. Итоговый счет матча составил 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Капризная фиалка не зацвела: 4 подсказки, как обеспечить пышное цветение этим удивительным цветам
Капризная фиалка не зацвела: 4 подсказки, как обеспечить пышное цветение этим удивительным цветам
Последние материалы
Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота
Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит
Торт из печенья "Нежное наслаждение" — потрясающий десерт к чаю
Тренер Абашкин о поражении Медведева на AO-2024: устал гораздо больше Синнера
В России "сломался" интернет: не открываются сотни сайтов и сервисов
Россиян научили, как сэкономить на отоплении в квартире
Конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным достиг апогея
Автоэксперт Рязанов нашел секретные функции машин, о которых знают не все водители
Игры для собак в холодное время года: секреты разнообразия и веселья в доме
Раскрыта самая неожиданная причина засора канализации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников