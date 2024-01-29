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Медведев верит в блестящие перспективы Синнера, но "постарается быть где-то поблизости"

Даниил Медведев уверен, что Синнер может стать первой ракеткой мира

Спорт

Даниил Медведев, российский теннисист, высказал своё мнение о возможностях итальянского спортсмена Янника Синнера.

Даниил Медведев уверен, что Синнер может стать первой ракеткой мира
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Медведев напомнил, что в настоящее время Синнер занимает первое место в Чемпионской гонке ATP. Если он продолжит играть на таком же уровне и выигрывать турниры, то может стать лидером мирового рейтинга в будущем, считает российский теннисист.

Однако Медведев подчеркнул, что в теннисе всегда есть неожиданные повороты событий, и многое может произойти в карьере игрока. Игроки часто сталкиваются с различными испытаниями, поэтому важно следить, как Синнер справится с ними. Медведев также выразил свою уверенность в своих собственных спортивных достижениях и пообещал оставаться в близкой конкуренции.

"Вы знаете, многие игроки прошли через разные моменты в своих карьерах, поэтому давайте посмотрим, как Янник справится со всем, что произойдет. Сам себя я тоже ставлю в хорошее положение. Постараюсь быть где-нибудь поблизости", — сказал Медведев, которого цитирует Tennis365.

Синнер недавно победил Медведева в финале Australian Open 2024, став самым молодым чемпионом турнира за последние 16 лет. За победу Синнер получил 2000 рейтинговых очков, и в настоящий момент он лидирует в Чемпионской гонке ATP, в то время как Медведев располагается на втором месте, заработав 1300 очков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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