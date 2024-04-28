Летний отдых в ОАЭ: прохладные бассейны, скидки на отели и зелёный Абу-Даби

Отдых в ОАЭ летом: сезонные скидки и прохладные места

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето считается малопопулярным временем для посещения ОАЭ из-за высоких температур, однако это не должно стать препятствием для путешествия. Страна постепенно адаптируется к изменениям климата, и почти все отели оснащены охлаждаемыми бассейнами и кондиционерами в помещениях и на общественных территориях. Также туристам предлагаются привлекательные скидки на проживание. Эксперты компании Space Travel отмечают множество преимуществ отдыха в эмиратах в летний период.

Фото: commons.wikimedia.org by Banja-Frans Mulder is licensed under CC BY 3.0

Абу-Даби известен своей зеленью: в центре города раскинулся мангровый лес, а вдоль набережной Корниш тянется тенистая аллея. На острове Яс находятся четыре тематических парка. Дубай предлагает уникальное сочетание пляжного отдыха и городских развлечений, включая многочисленные фестивали и 87 ресторанов, отмеченных в гиде "Мишлен". Шарджа, единственный эмират с выходом к двум заливам — Персидскому и Оманскому, привлекает более умеренным климатом на океанском побережье, идеальным для спокойного пляжного отдыха. Рас-Эль-Хайма, расположенный в горной местности, славится высочайшей вершиной ОАЭ — Джебель-Джейс, где функционирует экстрим-парк.

Фуджейра идеально подходит для семейного отдыха, предлагая проживание в международных отелях по более доступным ценам, чем в Дубае или Абу-Даби. Аджман, самый маленький из эмиратов, привлекает превосходными пляжами и отелями на первой линии, находясь недалеко от аэропортов Шарджи и Дубая. Умм-аль-Кувейн, расположенный на восточном побережье, предлагает тихий отдых в качественных отелях по выгодным ценам.