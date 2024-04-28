Секреты борьбы с животиком: почему некоторые усилия не приносят результатов

Почему не удается избавиться от живота? Эксперты выявили несколько факторов, влияющих на эту проблему. Один из них — постоянный стресс, который уменьшает физическую активность и способствует употреблению вредных продуктов. Регулярное борьба со стрессом может предотвратить негативное воздействие на фигуру.
Еще одна причина — потребление готовой еды, которая часто содержит консерванты, сахар и соль. Готовка дома позволяет контролировать качество продуктов. Кроме того, потребление алкоголя, особенно вечером, может привести к накоплению лишнего веса в области живота.
Выбор чистого алкоголя вместо коктейлей с высоким содержанием сахара может помочь поддерживать фигуру в форме.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".