Секреты борьбы с животиком: почему некоторые усилия не приносят результатов

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Почему не удается избавиться от живота: основные причины

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Почему не удается избавиться от живота? Эксперты выявили несколько факторов, влияющих на эту проблему. Один из них — постоянный стресс, который уменьшает физическую активность и способствует употреблению вредных продуктов. Регулярное борьба со стрессом может предотвратить негативное воздействие на фигуру.

Почему не удается избавиться от живота: основные причины
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Еще одна причина — потребление готовой еды, которая часто содержит консерванты, сахар и соль. Готовка дома позволяет контролировать качество продуктов. Кроме того, потребление алкоголя, особенно вечером, может привести к накоплению лишнего веса в области живота.

Выбор чистого алкоголя вместо коктейлей с высоким содержанием сахара может помочь поддерживать фигуру в форме.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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