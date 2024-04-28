Каждый получит деньги удобным для себя способом: россиянам рассказали, как потратить накопления НПФ

Эксперт рассказал, как россияне могут потратить накопления НПФ

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Сергей Беляков подчеркнул, что россияне имеют возможность распоряжаться своими пенсионными накоплениями, хранящимися в НПФ, начиная с определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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Возможные варианты включают:

Накопительная пенсия — регулярные ежемесячные выплаты, рассчитанные на протяжении всей жизни человека. Сумма выплаты зависит от общей суммы накоплений и ожидаемой продолжительности выплат. Срочная пенсионная выплата — человек самостоятельно выбирает срок, на который будут распределены выплаты, при этом минимальный срок составляет десять лет. Сумма выплат также зависит от размера накоплений и выбранного срока. Единовременная выплата — если размер накоплений невелик или стаж недостаточен, можно получить все средства сразу. С 2024 года единовременные выплаты станут возможны, если месячные выплаты не превышают 10% прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, Беляков отметил, что накопления в НПФ можно передать по наследству, если человек умер, не начав получать пенсионные выплаты. Правопреемники должны подать заявление о наследовании в течение шести месяцев после смерти. Если же накопления уже начали выплачиваться в виде пожизненной пенсии, они переходят в страховой резерв фонда, сообщает "Российская газета".

Также существует возможность перевести накопления из одного НПФ в другой или в государственный Соцфонд, что можно делать раз в год, при условии, что частые переводы могут уменьшить инвестиционный доход. Накопительные пенсии также можно интегрировать в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что предполагает участие государства и возможность получения дополнительных налоговых льгот.

Накопительная пенсия формировалась в период с 2002 по 2014 год, когда работодатели направляли 6% пенсионных отчислений в пенсионные фонды. С 2014 года произошло замораживание накоплений, но инвестиции продолжали приносить доход, увеличивающий размер пенсий.