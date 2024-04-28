Космическая красота: бьюти-ритуалы женщин-астронавтов

Как женщины поддерживают свой уход в открытом космосе

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщины-астронавты не забывают о своей женственности даже в условиях открытого космоса. Мы рассмотрели их бьюти-ритуалы, основываясь на опыте американских космических путешественниц, которые откровенно поделились трудностями ухода за собой за пределами земли.

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Умывание в космосе — это вызов, поскольку вода превращается в капли. Несмотря на это, женщины разрабатывают свои методы и находят способы эффективно очищать кожу лица.

Чистка зубов остается неизменной, за исключением того, что прополоскать рот невозможно из-за отсутствия гравитации. Использование зубной пасты требует некоторой ловкости.

Бьюти-средства ограничены из-за строгих правил службы безопасности. Женщины вынуждены обходиться без кремов и гелей, заменяя их полотенцами, пропитанными водой и мылом.

Мытье головы на космическом корабле требует особого подхода, но астронавтки справляются, выжимая воду и распределяя шампунь без использования гравитации.

В условиях космоса нанесение макияжа становится вызовом из-за ограниченности жидких средств. Вместо этого, женщины используют средства для бровей и сухие текстуры, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.