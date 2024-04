Ученые из Перми обучили ИИ находить нелегалов в интернете

Информационная безопасность отвечает за обеспечение того, чтобы важные данных компании, личные записи и корпоративные секреты не оказались в неправильных руках. Эта область заботится о защите информации от утечек, а также предотвращает взломы, порчу файлов и другие формы нападений на программы, системы и сети.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository