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Диетолог определила безопасный вариант мяса для пожилых

Диетолог Васильева: пожилым людям лучше употреблять индейку, курицу и крольчатину

1:36
Здоровье

По мнению врача-диетолога и терапевта Полины Васильевой, для сохранения мышечной массы в пожилом возрасте, важно употреблять мясо, при условии отсутствия у человека диабета, сердечных и почечных заболеваний. Важно отметить, что не каждый вид мяса подойдет для этой цели, как сообщает "Газета.RU".

Диетолог Васильева: пожилым людям лучше употреблять индейку, курицу и крольчатину
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С возрастом замедляется обмен веществ в организме, что снижает физическую активность пожилых людей и уменьшает их потребность в белках, жирах и углеводах. Однако у них уменьшается мышечная масса и увеличивается процент жира, поэтому важно поддерживать в рационе достаточное количество белка, чтобы предотвратить слишком быструю потерю мышечной массы.

"Оптимальный выбор — мясо с низким содержанием жира, то есть диетическое. К диетическому мясу относят индейку, крольчатину, курицу, телятину", — объяснила Полина Васильева.

Кроме того, даже диетическое мясо следует употреблять пенсионерам с осторожностью: дневная порция мяса не должна превышать 100 граммов, и предпочтительными способами приготовления являются запекание, варка, тушение или приготовление на пару. Кроме того, стоит устраивать по крайней мере два дня в неделю без употребления мяса.

Для правильного подбора индивидуального рациона, учитывая возраст и заболевания, а также для улучшения пищевых привычек, следует проконсультироваться с лечащим врачом (терапевтом, диетологом, гастроэнтерологом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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