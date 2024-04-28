Снос и ремонт: 1745 домов в Оренбургской области признаны непригодными после наводнения

Более 1700 затопленных домов подлежат сносу в Оренбургской области

0:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Оренбургской области 1745 домов, пострадавших от наводнения, были признаны непригодными для дальнейшего использования и подлежат сносу, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале регионального правительства.

Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

За последние сутки было осмотрено 902 дома. В общей сложности эксперты проверили 5007 домов. Из них 3201 требуют капитального ремонта, а 61 дом был признан пригодным для проживания, как уточняется в официальном сообщении.