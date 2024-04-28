Снос и ремонт: 1745 домов в Оренбургской области признаны непригодными после наводнения

В Оренбургской области 1745 домов, пострадавших от наводнения, были признаны непригодными для дальнейшего использования и подлежат сносу, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале регионального правительства.
За последние сутки было осмотрено 902 дома. В общей сложности эксперты проверили 5007 домов. Из них 3201 требуют капитального ремонта, а 61 дом был признан пригодным для проживания, как уточняется в официальном сообщении.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".