Без муки, просто и вкусно: спагетти из кабачков — идеальный вариант для всех худеющих

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Как приготовить спагетти из кабачков?

1:10
Еда

Вы когда-нибудь пробовали спагетти из кабачков? Если нет, то самое время их приготовить.

Как приготовить спагетти из кабачков?
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Даже без специального оборудования, наподобие спиралайзера, вы сможете приготовить лапшу из кабачков, нарезав овощ поварским ножом тонкими полосками.

Кабачковую лапшу можно есть сырой. Также можно поместить в микроволновую печь на одну минуту или отварить.

Кроме того, лапшу из кабачков можно запечь. При выпекании разогрейте духовку до 100 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой и распределите спагетти равномерно Посолите и выпекайте от 10 до 15 минут.

Кроме того, спагетти из кабачков можно обжарить с оливковым маслом, солью и перцем примерно в течение нескольких минут.

Кабачки можно использовать не только для приготовления спагетти, но и в пюре. Пюре из кабачков можно добавлять в тесто при приготовлении кексов, хлеба, тортов, батончиков и даже пирожных.

Кабачки — универсальный продукт, который можно использовать во многих здоровых рецептах.

СПАГЕТТИ (лапша) из КАБАЧКОВ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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