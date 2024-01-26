Экс-психолог сборной РФ по теннису назвал неожиданное преимущество Зверева перед Медведевым

Экс-психолог сборной РФ по теннису Гущин пожалел, что на AO нет жены Даниила Медведева

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший психолог сборной России по теннису Вадим Гущин дал свой прогноз того, что ждёт россиянина Даниила Медведева в матче 1/2 финала Australian Open, на котором он встретится с немецким игроком Александром Зверевым.

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Психолог отметил, что немецкий теннисист сейчас находится в своей самой лучшей форме, в то время как Медведев больше устал, суммарно проведя на кортах Открытого чемпионата Австралии больше времени, отыграв тяжёлые затяжные матчи.

При этом у российского спортсмена есть два значительных преимущества перед Зверевым, отметил эксперт. Первое - он чаще побеждал немца в личных встречах. Второе - Медведев более стабилен с точки зрения психологического состояния.

Но и у немца тоже есть значительно преимущество перед россиянином, считает психолог.

"Шансы, на мой взгляд, примерно равны. Хотя у Зверева есть еще одно преимущество перед соперником. В Мельбурне нет Даши — жены Медведева. Перед ней он всегда играет лучше», — сказал Гущин, слова которого приводит «РБ Спорт».