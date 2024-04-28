Ученые научились выделять пластик из рыбных тканей

Российские ученые нашли способ извлечения пластика из рыбы

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В Томском университете завоевали патент на собственный способ извлечения микропласта из тканей рыбы — микропласт и его влияние на человека и окружающую среду сейчас стал модным направлением для ученых в различных странах, в то время как в ТГУ усердно трудятся в этой области.

Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

Как сообщила Юлия Франк, представитель университета, специалисты разработали метод извлечения микропласта из различных тканей рыб, что позволило более детально исследовать желудочно-кишечный тракт, кожу, мышцы и жабры рыб.

Сам процесс, разработанный в ТГУ, представляет собой сложную процедуру — это гидролиз тканей через несколько обработок различными реагентами, последующее окисление органики в желудке и кишечнике, полное удаление разнообразных примесей неорганического происхождения. Все этапы проводятся в строго определенной последовательности.

По информации из ТГУ, анализ биологических образцов из пресноводных и морских пищевых цепочек представляет собой сложную задачу, но оценка количества микропласта в них имеет важное значение для будущих исследований в области пищевой безопасности.