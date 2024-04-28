Собака резко стала агрессивной: как справиться и не стать кормом для питомца

Кинологи рассказали, что делать, если собака стала агрессивной

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кинологи утверждают, что собаки не рождаются агрессивными; это характер, который формируют владельцы или определенные обстоятельства.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для домашних собак важно своевременно замечать любые изменения в их поведении и при необходимости обращаться к специалистам по коррекции поведения.

Знание потенциально опасных поведенческих сигналов жизненно важно.

Собачий лай не всегда указывает на готовность атаковать. Часто это способ животного отпугнуть угрозу и защитить хозяина.

В других случаях следует проявлять бдительность. Если собака напряжена, это может быть признаком готовности к прыжку или атаке.

В этот момент мышцы животного обычно напряжены. Агрессивно настроенная собака не будет предупреждать лаем о своих намерениях атаковать. Вместо этого она может использовать оскал в качестве предупреждения, ведя себя тихо или издавая тихий рык.

Агрессивная собака будет внимательно следить за своей целью, не демонстрируя миролюбивых жестов. Перед атакой такой пес может совершить несколько тестовых укусов и отступить, оценивая реакцию и силу противника.