Собака резко стала агрессивной: как справиться и не стать кормом для питомца

Кинологи утверждают, что собаки не рождаются агрессивными; это характер, который формируют владельцы или определенные обстоятельства.
Для домашних собак важно своевременно замечать любые изменения в их поведении и при необходимости обращаться к специалистам по коррекции поведения.
Знание потенциально опасных поведенческих сигналов жизненно важно.
Собачий лай не всегда указывает на готовность атаковать. Часто это способ животного отпугнуть угрозу и защитить хозяина.
В других случаях следует проявлять бдительность. Если собака напряжена, это может быть признаком готовности к прыжку или атаке.
В этот момент мышцы животного обычно напряжены. Агрессивно настроенная собака не будет предупреждать лаем о своих намерениях атаковать. Вместо этого она может использовать оскал в качестве предупреждения, ведя себя тихо или издавая тихий рык.
Агрессивная собака будет внимательно следить за своей целью, не демонстрируя миролюбивых жестов. Перед атакой такой пес может совершить несколько тестовых укусов и отступить, оценивая реакцию и силу противника.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".