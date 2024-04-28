Предсказание брахмана для Кати Лель: певица узнала, когда умрет

Катя Лель узнала дату своей смерти после встречи с брахманом на Бали

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Екатерина Чупринина, известная как Катя Лель, в интервью Ляйсан Утяшевой на YouTube рассказала о своей встрече с брахманом на острове Бали.

Фото: Личный аккаунт Кати Лель ВКонтакте

Брахман, духовный наставник в индуистском обществе, во время встречи предложил Кате узнать дату её смерти, используя пальмовые ветви для гадания. Певица приняла предложение, хотя и не раскрыла дату в интервью.

По ее словам, ей предстоит еще долгая и плодотворная жизнь, в течение которой она планирует увидеть внуков и правнуков, а также записать еще много хитов.