Предсказание брахмана для Кати Лель: певица узнала, когда умрет

Екатерина Чупринина, известная как Катя Лель, в интервью Ляйсан Утяшевой на YouTube рассказала о своей встрече с брахманом на острове Бали.
Брахман, духовный наставник в индуистском обществе, во время встречи предложил Кате узнать дату её смерти, используя пальмовые ветви для гадания. Певица приняла предложение, хотя и не раскрыла дату в интервью.
По ее словам, ей предстоит еще долгая и плодотворная жизнь, в течение которой она планирует увидеть внуков и правнуков, а также записать еще много хитов.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".