Не только сорняк: вот какую пользу участку принесёт вьюнок — одно свойство делает его полезным

Как использовать вьюнок на участке

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Вьюнок полевой — агрессивный сорняк с корнями, которые достигают глубины до 2-3 метров. Он не только агрессивно распространяется, но и является паразитом: растёт настолько быстро, что, если его не удалять, занимает всё пространство на дорожках и грядках. Особенно трудно с ним бороться на грядках с многолетними посадками, например, с клубникой.

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Вьюнок быстро обвивает ботву картофеля и подавляет её, хотя не так сильно. Даже толстая мульча не всегда спасает: он прорастает через неё, хоть и не так интенсивно.

Поскольку у вьюнка большая зелёная масса, можно его собрать и использовать в качестве мульчи. Корни никогда не приживаются снова, в отличие от пырея.

Кроме того, вьюнок отлично подходит для приготовления полезного зелёного настоя для подкормки овощей. Благодаря своим корням он извлекает из глубин почвы все необходимые питательные вещества, и его травяной настой богат витаминами, макро- и микроэлементами.