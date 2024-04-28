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Не только сорняк: вот какую пользу участку принесёт вьюнок — одно свойство делает его полезным

Как использовать вьюнок на участке

1:05
Садоводство » Цветы

Вьюнок полевой — агрессивный сорняк с корнями, которые достигают глубины до 2-3 метров. Он не только агрессивно распространяется, но и является паразитом: растёт настолько быстро, что, если его не удалять, занимает всё пространство на дорожках и грядках. Особенно трудно с ним бороться на грядках с многолетними посадками, например, с клубникой.

Как использовать вьюнок на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вьюнок быстро обвивает ботву картофеля и подавляет её, хотя не так сильно. Даже толстая мульча не всегда спасает: он прорастает через неё, хоть и не так интенсивно.

Поскольку у вьюнка большая зелёная масса, можно его собрать и использовать в качестве мульчи. Корни никогда не приживаются снова, в отличие от пырея.

Кроме того, вьюнок отлично подходит для приготовления полезного зелёного настоя для подкормки овощей. Благодаря своим корням он извлекает из глубин почвы все необходимые питательные вещества, и его травяной настой богат витаминами, макро- и микроэлементами.

Хватит мучаться 😭 с вьюнком (и не только)! Избавиться очень просто!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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