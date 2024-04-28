Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росстат опубликовал данные о бедности в России
Компания "Вольга" выпустила трейлер нового фильма "Сорвать банк"
Спортивный эксперт посоветовал играть в футбол в синтетической обежде
Россиянам рассказали, как сделать универсальную игрушку для кота
Рецепт тыквенно-яблочной запеканки на завтрак
Как бороться с муравьями
Эксперт назвал пять самых надежных авто за 550 тысяч рублей на вторичке
Дизайнер посоветовал, что поставить рядом с зеркалом для красоты в доме
Татьяна Брухунова отвечает хейтерам: заявления о безделье разрушены
Специалист раскрыла, кому стоит воздержаться от потребления солонины

Врач Королёва: гипертоникам лучше не употреблять солонину

0:37
Здоровье

Избыточное содержание соли и уксуса в консервах также представляет угрозу для людей с высоким давлением и заболеваниями кишечника.

Врач Королёва: гипертоникам лучше не употреблять солонину
Фото: flickr.com by ccarlstead is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам врача-диетолога Маргариты Королёвой, нарушение правил консервирования может привести к возникновению возбудителей кишечных инфекций.

Маргарита Королёва рекомендует пользоваться только самостоятельно приготовленной едой или продуктами из магазина, а не покупать домашнее консервирование у неизвестных людей.

В последней ситуации у покупателя имеется возможность требовать сертификаты, подтверждающие свежесть и надёжность продукции.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Как удалить пень с участка
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Последние материалы
Росстат опубликовал данные о бедности в России
Спортивный эксперт посоветовал играть в футбол в синтетической обежде
Россиянам рассказали, как сделать универсальную игрушку для кота
Рецепт тыквенно-яблочной запеканки на завтрак
Как бороться с муравьями
Эксперт назвал пять самых надежных авто за 550 тысяч рублей на вторичке
Дизайнер посоветовал, что поставить рядом с зеркалом для красоты в доме
Татьяна Брухунова отвечает хейтерам: заявления о безделье разрушены
Как женщины поддерживают свой уход в открытом космосе
Катя Лель узнала дату своей смерти после встречи с брахманом на Бали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников