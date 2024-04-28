Специалист раскрыла, кому стоит воздержаться от потребления солонины

Врач Королёва: гипертоникам лучше не употреблять солонину

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное содержание соли и уксуса в консервах также представляет угрозу для людей с высоким давлением и заболеваниями кишечника.

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По словам врача-диетолога Маргариты Королёвой, нарушение правил консервирования может привести к возникновению возбудителей кишечных инфекций.

Маргарита Королёва рекомендует пользоваться только самостоятельно приготовленной едой или продуктами из магазина, а не покупать домашнее консервирование у неизвестных людей.

В последней ситуации у покупателя имеется возможность требовать сертификаты, подтверждающие свежесть и надёжность продукции.