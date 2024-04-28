Плющенко сообщил, что их традиционный весенний ледовый тур не состоялся из-за его операции

Фигурист Плющенко рассказал о перенесённой пятой операции на позвоночнике

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный профессиональный фигурист и тренер Евгений Плющенко обратился к своим поклонникам, чтобы рассказать о своей последней операции на позвоночнике.

Фото: wikimedia.org by Dahmeli is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В своём обращении спортсмен поделился, что ровно три месяца назад он прошёл пятую сложную операцию на позвоночнике.

"Друзья, три месяца назад я перенёс пятую, очередную сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали и поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур. Первое шоу после операции было вчера в Минске!" — написал Плющенко в соцсетях.

В своем сообщении фигурист выразил благодарность своему врачу, Дмитрию Дзукаеву, за то, что благодаря его опыту и мастерству он смог сделать практически невозможное — вернуть Плющенко к активной карьере в фигурном катании.

Евгений также поблагодарил Минск и его зрителей за тёплый прием. Будущие выступления планируются в Ташкенте и Баку, и Плющенко уже готовится к ним.

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