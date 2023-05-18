Диплом главы Союза биатлонистов России признали поддельным

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Диплом о высшем образовании Виктора Майгурова, главы Союза биатлонистов России, признан поддельным. Такое решение принял Кировский районный суд Екатеринбурга, следует из материалов дела.

Фото: https://www.instagram.com/victor_maygurov/

Иск был подан 2 марта против физического лица и образовательной организации с требованием признать недействительным документ о высшем образовании, полученный жителем Свердловска в Уральском институте коммерции и права по специальности "юриспруденция".

Ранее СМИ сообщали, что в 2011 году Виктор Майгуров был уволен из Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа из-за поддельного диплома по специальности "тренер-преподаватель по биатлону", выданного Сибирской государственной академией физической культуры и спорта.

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