Диплом о высшем образовании Виктора Майгурова, главы Союза биатлонистов России, признан поддельным. Такое решение принял Кировский районный суд Екатеринбурга, следует из материалов дела.
Иск был подан 2 марта против физического лица и образовательной организации с требованием признать недействительным документ о высшем образовании, полученный жителем Свердловска в Уральском институте коммерции и права по специальности "юриспруденция".
Ранее СМИ сообщали, что в 2011 году Виктор Майгуров был уволен из Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа из-за поддельного диплома по специальности "тренер-преподаватель по биатлону", выданного Сибирской государственной академией физической культуры и спорта.
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