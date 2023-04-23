У Хвичи спад: семь матчей без результативных действий

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

В матче 31-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" Хвича Кварацхелия не смог внести заметный вклад в игру. Это означает, что грузинский вингер уже семь матчей подряд не забивает гол и не делает ассист, включая его выступления за национальную команду.

В последний раз Хвичи набирал очки более месяца назад, 19 марта, когда он забил и ассистировал в игре против "Торино". С тех пор он сыграл шесть матчей за "Наполи" и один матч за сборную Грузии.

Несмотря на свою недавнюю форму, Кварацхелия по-прежнему занимает второе место в списке самых результативных игроков чемпионата Италии. В этом сезоне он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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