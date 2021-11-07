Мексиканский боксёр Сауль Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсредней весовой категории. Спортсмен нокаутировал американского соперника в 11 раунде.
Бой между мексиканским спортсменом Саулем Альваресом и американским бойцом Калебом Планта состоялся в MGM Grand в Лас-Вегасе, США. Победа принесла боксёру звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории, передаёт РБК.
До победы мексиканца в профессиональном боксе было два действующих абсолютных чемпиона:
Теперь список пополнил и Сауль Альварес.
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