Альварес стал первым абсолютным чемпионом по боксу в среднем весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсредней весовой категории. Спортсмен нокаутировал американского соперника в 11 раунде.

Бой между мексиканским спортсменом Саулем Альваресом и американским бойцом Калебом Планта состоялся в MGM Grand в Лас-Вегасе, США. Победа принесла боксёру звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории, передаёт РБК.

До победы мексиканца в профессиональном боксе было два действующих абсолютных чемпиона:

американец Теофимо Лопес (лёгкая весовая категория, до 61,23 кг),

(лёгкая весовая категория, до 61,23 кг), британец Джош Тэйлор (в 1-й полусредней весовой категории, до 63,5 кг).

Теперь список пополнил и Сауль Альварес.

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