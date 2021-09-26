Тренер Александра Усика рассказал о Крыме и школе чемпиона

Оглушительная победа украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа на устах у всего спортивного мира. Pravda. ru удалось побеседовать с первым тренером абсолютного чемпиона, который родился, вырос и делал первые шаги в спорте на российском полуострове.

Бой Усика и Джошуа

Повезёт не повезёт?

Тренер боксёра Сергей Лапин ответил редакции Pravda.ru на волнующий всех вопрос: может ли боксёр привезти свои чемпионские пояса на родину в Крым в очередной приезд?

"Александр может привезти свои пояса в Крым и показать их здесь. Они абсолютно честно заслуженные его потом и кровью, он имеет право делать с ними, что считает нужным и привозить куда ему нужно" — заявил Pravda.ru Сергей Лапин, первый крымский тренер спортсмена, сделавший из него боксёра и победителя.

По словам первого тренера звезды, медиасообщество "раскололось" на три части решая: какая всё же у Усика школа бокса — российская или украинская? Украинцы "тянут одеяло" на себя и утверждают, что территория принадлежит Незалежной. Российские болельщики констатируют: "было давно, сейчас Крым наш", но есть и те, кто уверен — школа советская.

"Правильно назвать это союзной школой. Да, именно так — союзной", — резюмировал первый наставник абсолютного чемпиона.

По его словам, практикуемая спортсменом школа и крымская (по месту обучения) и российская, и украинская, и казахская, одним словом — вобравшая в себя всё лучшее из всех школ за очень длительное время.

Поединок между Усиком и Джошуа состоялся в ночь с 25 на 26 сентября на Лондонской арене Tottenham Hotspur Stadium. Бой длился все 12 раундов. По итогу судьи отдали все четыре пояса, Александру Усику, что сделало его абсолютным чемпионом. Усик завоевал сразу несколько титулов в супертяжёлом весе:

WBA Super

WBO

IBF

IBO

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