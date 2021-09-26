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Кличко рассказал, почему на Украине все "взбудоражены"

Спорт

Виталий Кличко высказался о победе украинского боксёра Александра Усика над британцем Энтони Джошуа

Кличко рассказал, почему на Украине все "взбудоражены"

Украинец завоевал сразу несколько титулов в супертяжёлом весе: 

  • WBA Super
  • WBO
  • IBF
  • IBO

По словам Кличко, это был "отличный бой". 

"Александр проделал отличную работу! На Украине все счастливы, все взбудоражены. Это отличный результат", - похвалил Усика бывший чемпион мира по боксу, передаёт "Чемпионат".  

Поединок состоялся в ночь с 25 на 26 сентября на Лондонской арене Tottenham Hotspur Stadium. Бой между украинским и британским спортсменов длился все 12 раундов. По итогу судьи отдали все четыре пояса Александру Усику со счётом: 116-112, 117-114, 115-113. 

Украинский спортсмен Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету у чемпиона 19 побед, 13 из них нокаутом в 19 боях. 

Ранее чемпион высказался по поводу получения российского гражданства. По словам Усика, ему не единожды предлагали сменить паспорт, но он отказался и решил и дальше выступать за Незалежную. 

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Александр Усик пресс конференция после боя с Энтони Джошуа. Усик Джошуа пресс конференция после боя
Автор: Екатерина Широкова
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