Усик посоветовал декоммунизаторам Украины повеситься

Украинский боксёр Александр Усик в интервью политику Елене Бондаренко на YouTube-канале "Эхо Киева" высказал свою позицию о декоммунизации страны. После переворота 2014 года на Майдане на Украине уничтожили сотни памятников, переименовали улицы и даже города.

Так, Днепропетровск стал Днепром из-за революционера Григория Петровского. Московский проспект в Киеве был переименован в честь главы УПА Степана Бандеры.

По мнению Усика, декоммунизировать Украину не стоит, а чтобы называть улицы другими именами, их сначала нужно построить.