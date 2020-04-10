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Источник Правда.Ру

Усик посоветовал декоммунизаторам Украины повеситься

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Украинский боксёр Александр Усик в интервью политику Елене Бондаренко на YouTube-канале "Эхо Киева" высказал свою позицию о декоммунизации страны. После переворота 2014 года на Майдане на Украине уничтожили сотни памятников, переименовали улицы и даже города.

Так, Днепропетровск стал Днепром из-за революционера Григория Петровского. Московский проспект в Киеве был переименован в честь главы УПА Степана Бандеры.

По мнению Усика, декоммунизировать Украину не стоит, а чтобы называть улицы другими именами, их сначала нужно построить.

"Считаю, что её вообще не нужно делать, потому что Советского Союза у нас вообще нет. Если мы хотим переименовывать улицы... Это чисто моё мнение! Чтобы называть улицы новыми именами, нужно строить новые города. И делать там новые улицы, а не переименовывать старые.

Во-первых, переименование улицы - это затраты, которые не нужны стране сейчас. Во-вторых, это станет проблемой для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется улица, им главное, чтобы был хлебушек.

Не надо переименовывать! Не нужно переименовывать! Ничего не будет от того, что мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы только народ разделим. Пятерым нравится, пятерым - нет. А те люди, которые хотят это провести, пусть возьмут мыло и верёвку и повесятся. Потому что они родились в Советском Союзе. Потому что они делают декоммунизацию себя. Некоторые люди, которые это делают, вообще в партиях были", - заявил Усик.

Темы бокс украина александр усик декоммунизация украины
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