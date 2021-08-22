Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко

Интернет-пользователи сравнили ситуацию с цирком.

22 августа мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на службу безопасности, не разрешившую ему встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" из-за того, что его нет в списках.

В комментариях к соответствующей публикации в Facebook некоторые интернет-пользователи в шутку предположили, что за инцидентом стоит президент Украины Владимир Зеленский.

"Я мщу и месть моя страшна, сказал Зеленский, и отомстил за отсутствие мэра на заседании СНБО", — отметила Ольга Бай.

Другой комментатор предложил после этого не пускать украинского президента в Киев.

Также пользователи сравнили сложившуюся ситуацию с цирком-шапито.

Ранее Кличко заявил, что его позвали на заседание СНБО лишь за два с половиной часа до начала мероприятия. Вместо этого мэр Киева отправился с рабочим визитом в Чернигов.