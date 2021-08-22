Интернет-пользователи сравнили ситуацию с цирком.
22 августа мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на службу безопасности, не разрешившую ему встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" из-за того, что его нет в списках.
В комментариях к соответствующей публикации в Facebook некоторые интернет-пользователи в шутку предположили, что за инцидентом стоит президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Кличко заявил, что его позвали на заседание СНБО лишь за два с половиной часа до начала мероприятия. Вместо этого мэр Киева отправился с рабочим визитом в Чернигов.
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