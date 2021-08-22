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"Устроили цирк": Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту

Мир » Бывший СССР » Украина

Мэр Киева обвинил во всем МИД Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в Telegram на службу безопасности, не разрешившую ему встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".

Кличко показал видео, где он разговаривает с человеком, объясняющим, что мэра не оказалось в списках, и теперь он не попадет на встречу с Меркель.

По словам Кличко, такое в его практике случается впервые, но "прорываться силой" он не хочет:

В "проевропейском" министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!

Украинские силовики на протяжении нескольких месяцев обыскивают столичные коммунальные предприятия и городскую администрацию Киева. Кличко утверждал, что считает данные мероприятия давлением на столичную власть и на него самого.

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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