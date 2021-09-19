Российская фигуристка Александра Трусова выиграла турнир в США

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой на турнире "Челленджер", который проходил в американском Норвуде (штат Массачусетс).

Жюри оценили короткую и произвольную программу спортсменки в 216,80 баллов. Этот результат признали самым лучшим на соревнованиях.

Серебряную медаль получила фигуристка из Южной Кореи Пак Ен Чон. По итогам двух программ она набрала 212,40 баллов. Бронза досталась американке Габриэлле Иццо с 182,76 баллами.

В нынешнем сезоне российская спортсменка Трусова работает с тренером Этери Тутберидзе. До этого её наставником и руководителем был Евгений Плющенко.

Добавим, что Александре Трусовой 17 лет. Ранее она становилась бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы, а также финала серии Гран-при. Кроме того, фигуристка является серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России.

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