Трусова пообещала Лайшеву, что вернётся к Тутберидзе

Директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Александра Трусова вернётся к тренеру Этери Тутберидзе. Сейчас спортсменка тренируется у Евгения Плющенко.

"Рудковская и Плющенко взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придёт обратно в школу", — приводит "Чемпионат" слова Лайшева.

По мнению Лайшева, Трусова правильно сделает, что вернётся обратно в группу Тутберидзе.

"Правильно сделает, что вернётся. Она встанет на своё место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься", — заявил директор "Самбо-70".

Трусова после перехода в академию Плющенко выиграла два этапа Кубка России, заняла третье место на чемпионате России и завоевала бронзу чемпионата мира в Стокгольме.