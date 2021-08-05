Белорусская спринтерка Кристина Тимановская прилетела в Польшу, где ей и её мужу предоставили гуманитарные визы.
"Ей нужно отдохнуть. Она устала, но счастлива быть в Польше. Она останется в Польше в безопасном месте", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
В аэропорту Варшавы Тимановскую встречали белорусы. Они держали в руках знаки сопротивления: гвоздики и красно-белые флаги.
"Мы здесь, чтобы поддержать нашего соотечественника, который рассказал правду о том, что происходит в белорусском спорте", — сказал 31-летний студент Евгений Дудкин, уехавший в Польшу после того, как его задержали на ночь в полицейском участке за участие в протестах.
Однако новоиспеченная политическая звезда к ним не вышла.
Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко объяснил, что она "никого не хотела обидеть", опубликовав в своем "Твиттере" фотографию с Тимановской:
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