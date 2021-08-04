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Путают следы: Тимановскую пересадили с варшавского рейса на венский

Спорт

Белорусская спринтер Кристина Тимановская в среду вылетела из Токио в Австрию, добавив интриги в дипломатическую сагу, по ходу развития которой  она искала защиты от "произвола белорусских властей" в польском посольстве.

Тимановская должна была сесть на рейс в Варшаву, поскольку правительство предложило ей гуманитарную визу после того, как она в воскресенье отказалась лететь домой в Белоруссию и обратилась за предоставлением ей политического убежища.

В маске, синих джинсах, синей блузке и темных очках с надписью "Я БЕГУ ЧИСТО" Тимановская прибыла в сопровождении полиции в аэропорт Нарита к востоку от японской столицы. Она не разговаривала с ожидающими её репортерами, когда шла в VIP-зону в сопровождении нескольких чиновников, катящих ее чемоданы.

Кристина Тимановская,аэропорт Токио
Кристина Тимановская, аэропорт Токио

Вместо этого она вылетела рейсом Austrian Airlines, который должен был приземлиться в Вене в 4:05 вечера (1405 GMT). Представитель белорусской общины в Японии, поддерживавший связь с Тимановской, сказал, что дипломаты "изменили ее рейс из-за соображений безопасности".

Громкому делу дан ход

Международный олимпийский комитет заявил во вторник, что начал официальное расследование этого дела и ожидает отчета от белорусской команды.

Представитель МОК Марк Адамс рассказал журналистам, что он лично дважды разговаривал со спортсменкой в понедельник, что она находится в безопасном, надежном месте и что МОК должен знать все факты, "прежде чем предпринимать дальнейшие действия".

"Мы запросили отчет Национального олимпийского комитета Беларуси, потому что решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Мы должны выслушать всех, кто в этом замешан на сегодня", — сказал Адамс, добавив, что ответ должен быть получен сегодня.

Отвечая на вопрос, будет ли решение МОК по этому вопросу принято во время Игр, Адамс сказал, что невозможно оценить, сколько времени займет расследование.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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