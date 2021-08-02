Тимановская нарасхват: "приютить" её уже предложили Польша, Чехия и Япония

24-летняя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вокруг которой в воскресенье разразился политический скандал, провела ночь в отеле аэропорта после того, как поздно вечером в воскресенье обратилась в японскую полицию в аэропорту Ханэда за защитой.

Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Марк Адамс на утренней пресс-конференции.

По его словам, со спринтером контактировал ряд ведомств, в том числе Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

"Она заверила нас, что находится в полной безопасности. Мы снова разговаривали с ней сегодня утром, чтобы понять, каковы будут следующие шаги, — сказал Адамс. — Мы должны выслушать ее, выяснить, чего она хочет, и поддержать в ее решении. МОК продолжит переговоры с Тимановской сегодня. Руководящий орган Олимпийских игр запросил полный отчет от белорусского Олимпийского комитета".

Отвечая на ряд вопросов журналистов о том, что МОК сделает для обеспечения защиты других спортсменов в олимпийской деревне, представитель организации сказал, что они все еще "собирают подробную информацию о том, что именно произошло".

Желающих "спасти девочку" много

Представитель белорусской общины в Японии, который всю ночь поддерживал связь со спортсменкой, сообщил агентству "Рейтерс", что после долгих переговоров с различными официальными лицами она подала прошение о предоставлении убежища в Японии.

Японское правительство заявило, что спортсменка находилась в безопасности, пока организаторы Tokyo 2020 и МОК проверяли ее намерения.

"Япония координирует свои действия с соответствующими сторонами и продолжает принимать необходимые меры", — заявил главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Сегодня стало известно, что свою помощь белорусской спортсменке предложили Польша и Чехия.

Официальный представитель МИД Польши Марцин Пшидач написал в Twitter, что Тимановской

"предложили гуманитарную визу и она может свободно продолжать свою спортивную карьеру в Польше, если захочет".

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек заявил, что считает ситуацию вокруг белоруса "скандальной":

"Чешская Республика готова помочь, — написал он в своем "Твиттере". — Мы предлагаем ей визу для въезда на нашу территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио тоже готово помочь".

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