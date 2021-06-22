В Кремле и Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за сборную России будут болеть вне зависимости от результата на Евро-2020. Команда 21 июня проиграла в Копенгагене Дании со счётом 1:4 и заняла последнее место в группе B.

На вопрос о том, необходимы ли изменения в тренерском штабе сборной России, Песков не дал прямого ответа.

"В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь", — заявил он.

Реакция Госдумы

В Госдуме о неудаче сборной России высказались более категорично. Депутат Дмитрий Свищёв заявил, что футболисты в матче с Данией выглядели как "беспомощные котята". По его словам, в РФС должны хорошо подумать, что делать дальше.

"Всё это очень грустно. Могу сказать одно — стыдно. Но это наш стыд и наша команда. Такой футбол нам точно не нужен", — заявил Свищёв.