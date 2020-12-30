В АПЛ отреагировали на информацию о приостановке чемпионата

Чемпионат Англии по футболу не будет приостановлен из-за увеличения роста случаев коронавируса. На прошлой неделе в АПЛ было зафиксировано 18 положительных тестов, что является рекордом, сообщает Sky Sports.

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что сезон в январе нужно приостановить, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. СМИ сообщили, что лига рассмотрит идею приостановки соревнований.

29 декабря в Великобритании зафиксировали рекордный рост случаев заражения. За сутки выявили 53 135 человек.