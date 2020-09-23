Серж Орье не захотел ехать в Россию и "Спартак"

Ивуарийский защитник "Тоттенхэма" Серж Орье отказался от предложения "Спартака". Футболист не захотел переезжать в Россию, сообщает Football Insider.

Сделка была согласована всеми сторонами. Согласие на трансфер дал главный тренер "шпор" Жозе Моуринью, а также президент клуба Даниэль Леви. "Тоттенхэм" мог заработать на переходе около 15 млн евро.

В последний момент Орье передумал и заблокировал собственный трансфер. Футболист провёл в составе "Тоттенхэма" три сезона. Он отыграл 83 матча, в которых забил шесть мячей.